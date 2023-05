Sommeil perturbé : comment se débarrasser des cauchemars ?

Nous avons tous vécu ce scénario : se mettre au lit, tomber dans les bras de Morphée et soudain, se voir glisser d'une falaise, perdre ses dents ou encore être poursuivi par quelqu'un qui nous veut du mal. Et vous, quel était votre dernier cauchemar ? D'une personne à une autre, les rêves sont différents. Mais selon une étude, près de 40 % de la population font des cauchemars au moins une fois par mois. Le cerveau fabrique ces mauvais rêves pour canaliser nos angoisses, comme l'explique le Pr Pierre Geoffroy, chef de service, psychiatre spécialiste du sommeil à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard AP-HP (Paris 18ème). Pour combattre le stress, notre premier réflexe est de nous rendre à la pharmacie. Mais le remède miracle existe-t-il ? Certains médicaments permettent de retrouver le sommeil, mais ne nous aident pas à en finir avec les cauchemars ni la mauvaise humeur et la fatigue qui en résultent. Lorsqu'ils sont réguliers et qu'ils influent sur notre comportement au quotidien, on parle de maladie des cauchemars. Pour s'en débarrasser, l'EMDR est une thérapie efficace. Elle permet d'agir sur les conséquences d'un choc ou d'un traumatisme. Cette maladie touche 6 % de la population. Parfois, les patients revivent exactement le même scénario. Peut-on alors le modifier ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, N. Clerc