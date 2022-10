Le Grand format : supermarché, la bataille des promotions

Dans les rayons, sur les prospectus, en vitrine... Partout, les promotions s'affichent. Avec l'inflation, les courses alimentaires se sont transformées en course en bonnes affaires. Depuis cet été, pour répondre à la crise de pouvoir d'achat et garde leur clientèle, les enseignes redoublent de créativité, avec des promotions toujours plus inventives. Parmi les offres proposées, le blocage des prix. Le distributeur s'engage à ne pas faire varier les prix peu importe le coût de l'énergie, de la matière première ou du transport. Carrefour va par exemple bloquer 100 produits pendant 100 jours. Ils ont ainsi doublé leur vente de biscuit ou de banane ou encore de couche. Mais sur quelques produits, comme les céréales, cet engagement leur coûte cher. Dans ce cas, c'est la marge du distributeur qui est réduite. C'est pour cette raison que le blocage des prix ne concerne qu'un nombre restreint de produits. Alors, le reste de vos paniers subit toujours l'inflation. D'autres distributeurs ont préféré des formules plus souples. Par exemple, créditer votre compte fidélité à chaque passage en caisse ou encore faire bénéficier les clients de bons d'achat. C'est le cas chez Auchan. Sur présentation de la carte de fidélité, pour 120 euros d'achat, on vous remet un bon de réduction de dix euros. Mais pourquoi les clients sont-ils encore beaucoup plus exigeants ? Les distributeurs trouvent-ils toujours des alternatives pour les satisfaire ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Ifergane, L. Baqué