Le grand format : supermarchés discount, la guerre au centime près

2 350 mètres carrés entièrement rénovés, caisses flambant neuves, promotions. L'enseigne Lidl a mis les petits plats dans les grands pour l'ouverture de son plus grand magasin de France, à Nanterre. Le géant allemand a bien changé depuis dix ans. Fini le discount à l'ancienne et ses palettes dans les rayons. Ce lundi 5 septembre, ses produits sont soigneusement disposés sur les étals. Le magasin se veut plus accueillant. Légumes frais et pains chauds... L'enseigne affirme que 72% de ses produits sont d'origine France. Lidl soigne son image. Affiche, spot publicitaire et prospectus... Elle est devenue le premier annonceur chez les distributeurs alimentaires. En périphérie des villes, la concurrence n'est jamais loin. Rivale historique de Lidl en Allemagne, Aldi a, lui aussi, conquis le marché français avec des prix compétitifs. Déjà 1 300 magasins dans l'Hexagone, l'enseigne en ouvre 100 supplémentaires cette année 2022. Pour attirer plus de clients, à chacun sa méthode. Dans les 665 magasins Action implantés en France, il n'y a pas d'annonce dans les hauts-parleurs, ni de publicité ou de grandes affiches. Le Néerlandais mise tout sur des prix toujours plus bas. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Poupon, G. Barents