Le grand format : tannerie, un savoir-faire français

Des locaux centenaires et un savoir-faire encore plus ancien. Si dans cette tannerie, les machines forment encore une chorale qui sonne juste, c'est grâce à l'industrie du luxe. S'agrandir est compliqué et augmenter les volumes s’avère impossible. Alors, pour sauver la dernière tannerie de Romans-sur-Isère, il n'y avait comme option que de miser sur le très haut de gamme. Seulement quelques centaines de peaux issues de l'industrie de la viande sont transformées chaque semaine. Et pour que le tour de magie fonctionne, il faut des magiciens. Des jeunes plein d'enthousiasme et des expériences pour les entourer, telle que Virginie Balmain, échantillonneuse dans les tanneries Roux. Le luxe impose une exigence et ne tolère pas le moindre défaut. Dans son laboratoire, Cédric Fauron, responsable qualité, a plein de drôles de machines pour tester la résistance du cuir. Enfin, pour faire la différence, il y a les petits secrets. Dans la cuisine, on y trouve des casseroles, un chef plutôt inventif et très appliqué. Dans la capitale de la chaussure, il ne reste plus aucun chausseur. Par sa survie, cette tannerie a donc aussi une autre mission. C'est celle de faire perdurer un patrimoine précieux pour Romans-sur-Isère. TF1 | Reportage S. Rrand des Adrets, A. Barrier, L. Renault