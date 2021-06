Le grand format : téléphones reconditionnés, une bonne affaire ?

Le marché a doublé en un an. Pourtant, il suffit d'une rapide recherche sur le net pour trouver des clients en colère, déçus par des appareils qui lâchent au bout de quelques semaines. Ainsi, pour certains, le reconditionnement est un peu une loterie. Alors, à quoi faut-il faire attention pour ne pas se faire avoir ? Selon David Mignot, cofondateur de Yes Yes, le reconditionné français, le premier point essentiel, surtout pour un téléphone, c'est la batterie. Il conseille d'éviter les batteries qui ont déjà été rechargées plus de 550 fois. L'autre point de vigilance concerne la qualité des pièces de rechange utilisées. Ceci dit, en tant que client, il est impossible de savoir vraiment ce qui se passe dans un atelier. Le reconditionnement n'est pas encadré par des règles strictes. Ainsi, vous pourriez prendre votre téléphone, le mettre dans une boîte, écrire "reconditionné" dessus, et le revendre sans que personne ne vienne vous contrôler. Alors pour éviter une mauvaise surprise, regardez bien à qui vous achetez. En outre, privilégiez les garanties longues, entre douze mois et deux ans. C'est la durée de vie moyenne d'un smartphone.