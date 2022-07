Le grand format : tourisme, suivez le guide !

Si vous cherchez Corine Aujogues dit Baron, il y a peu de chance que vous la trouviez chez elle. Mais une fois que vous la croisiez, vous pouvez vous régaler de la bonne odeur des apéritifs qu'elle prépare et surtout du bruit si caractéristique du moteur de sa Dyane. Dans sa petite voiture, plus vaillante qu'elle n'y paraît, cette guide locale sillonne l'arrière-pays pronvençal. Ce soir-là, elle emmène un groupe de treize personnes découvrir le sud de la Drôme et le village de Vinsobres. Être guide, c'est être fin psychologue, s'adapter en permanence à son auditoire. Chaque groupe est différent. Corine s'est installée dans la Drôme il y a quatorze ans. Aujourd'hui, elle en connaît chaque recoin. Elle fait découvrir sa région avec les yeux et avec les papilles. Mais tout ça serait impossible sans son sens de la logistique. Chaque matin, Corine fait le tour de ses producteurs préférés pour réunir ceux dont elle a besoin pour satisfaire sa clientèle et réussir la dernière étape de ses visites. Son clou du spectacle, l'apéro perché en haut d'une colline. Corine a eu cette idée il y a trois ans, en même temps que débute sa carrière de guide. Avant, elle était assistante de direction, puis un détour par le milieu du vin et le secteur de la traduction. Aujourd'hui, elle est certaine d'avoir trouvé sa place. Cette soirée coûte 32 euros par personne. TF1 | Reportage D. Sitbon, F. Mignard