Le grand format : tri des déchets, les restaurateurs s'y mettent

Dans un restaurant, aussi délicieux soient les plats, chaque service génère des kilos de déchets. Alors depuis trois ans, tous les biodéchets, c'est-à-dire les épluchures et les restes alimentaires sont triés pour être recyclés. C'est la loi. Depuis 2016, le tri est obligatoire pour tous ceux qui produisent plus de dix tonnes de biodéchets par an. Au premier janvier prochain, ce sera le cas des cinq tonnes et fin 2023, tout le monde y sera soumis. Pourtant, selon les représentants du secteur, la majorité des professionnels n'a aujourd'hui aucune solution de recyclage. Dans une brasserie, les biodéchets vont dans les ordures ménagères. Romain Vidal a fait un devis, s'il devait faire venir un camion pour ses déchets, cela lui coûtera 250 euros chaque mois. Une somme difficile à payer alors qu'il rembourse déjà le prêt contracté pendant la crise sanitaire. Ce qu'il voudrait c'est que la mairie organise un ramassage commun car d'ici un an, tous les particuliers auront comme lui, l'obligation de faire le tri. Sans attendre, certains prennent les devants. À bord de son triporteur, Simon récupère les déchets alimentaires de professionnels qui ne sont pourtant pas encore soumis à la réglementation. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Fourny, E. Dumas