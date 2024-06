Le Grand format : tri sélectif, le marché des poubelles en pleine croissance

Dans cette famille de Clamart (Hauts-de-Seine), il n'est pas facile pour Yvan, 5 ans, de savoir dans quelle poubelle jeter ses déchets, après le goûter. Chez sa grand-mère Élisabeth, il y en a trois, rien que dans la cuisine. Dans la maison, elles prennent de plus en plus de places, surtout avec les différentes consignes de tri. Au total, on a enregistré 20 millions de poubelles supplémentaires dans les foyers français, en cinq ans seulement. Alors, dans les magasins spécialisés, la demande s'est envolée. Le rayon a presque doublé ces douze derniers mois dans une boutique dédiée. En plus des poubelles à pédale, pour la cuisine ou la salle de bains, viennent les bacs à compost, stars des ventes. Le marché de poubelles à compost ou à tri sélectif représente 35% de leurs chiffres d'affaires. Le prix varie entre 13 euros et 180 euros pour les modèles beaucoup plus sophistiqués. C'est à Valkenswaard (Pays-Bas), que sont conçues la plupart de nos poubelles qui équipent nos cuisines ou nos salles de bains. La question d'esthétique y est prise très au sérieux. Certains de ces outils ne sont pas que de simples poubelles, mais des objets de décoration voire des meubles à part entière. Mais le design a aussi un prix. Comptez jusqu'à 320 euros la pièce. C'est donc un marché lucratif dont souhaite profiter pleinement la marque. TF1 | Reportage M. Beringer, H. Riou Du Cosquer, F. Petit