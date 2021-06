Le grand format : une maison avec travaux, bonne ou mauvaise affaire ?

Olivier Werquin a choisi d'acheter sa maison en campagne. Elle lui a coûté 239 000 euros. À l'intérieur, le décor date des années 70. Il doit donc tout rénover et a décidé de refaire la cuisine, la salle de bain, la chambre, l'électricité, le carrelage et casser des cloisons. Son budget est de 42 000 euros. Et pour éviter les mauvaises surprises, ce bricoleur surestime un peu la facture dans chaque pièce. Il compte déjà deux mois de travaux réalisés tout seul sur son temps libre. La seule exception concerne l'isolation où il a fait appel à une entreprise certifiée par l'État. C'est la condition pour bénéficier d'une aide à la rénovation énergétique. Si tout se passe bien, la maison d'Olivier Werquin lui coûtera 270 000 euros. Une bonne affaire, car il a su s'entourer de professionnels. Cela n'est pas toujours le cas. Et selon Fabrice Boulay, mandataire expert indépendant pour Keymex Sud Oise, si on n'a pas une idée précise du budget, ça peut être très compliqué au final. Et c'est ce que vit Antoine Mezergues. Il a acheté sa maison à 290 000 euros en estimant lui-même les travaux à 100 000 euros. Cependant, rien ne se passe comme prévu, car il doit faire face à un surcoût de 50 000 euros. Ainsi, se laisser dépasser par l'ampleur de la tâche est un problème récurrent.