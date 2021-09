Le grand format : une première carte de la "France sauvage" réalisée par des géographes

Fuyant le béton, les sentiers balisés, et cherchons du vert à perte de vue dans la forêt du Béarn, vierge de tout, crapahutons là où nul ne s'aventure. Pour mesurer l'absence d'influence humaine, les chercheurs disposent des appareils, des enregistreurs sonores. L'analyse des bruits environnants permet de vérifier qu'il s'agit bien d'une zone verte. Des géographes ont alors élaboré la toute première carte de la "France sauvage". Ils ont utilisé 700 nuances de couleurs allant des zones les plus urbanisées, les plus fortement exploitées aux zones les plus naturelles. L'élaboration de cette carte répond aux exigences de l'Europe qui réclame que chaque État identifie des sites où la nature évolue librement pour mieux les protéger. Les géographes invitent ainsi régulièrement le grand public ou des élus à traquer ces points verts partout où ils se trouvent, même à côté de chez soi. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller en Alaska pour voir cette naturalité. C'est quasiment un dépaysement, un voyage qui peut être à une heure de chez nous. Malgré son fort potentiel, la France figure parmi les pays les moins sauvages du vieux continent. Mais cette initiative pourrait changer la donne. La nature est déjà bien présente, à nous de tout faire pour bien la conserver. Selon les chercheurs, une zone aujourd'hui transformée par l'homme peut tout à fait redevenir sauvage en quelques dizaines d'années seulement. Il existe déjà des projets visant à cesser définitivement l'exploitation de forêts.