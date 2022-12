Le Grand format : vêtements, vraiment Made in France ?

Un drapeau tricolore ou mention "Fabriqué en France", ou encore "Création française"... Ces étiquettes sont partout, car elles font vendre. Mais en choisissant ces produits, est-on sûr d'acheter français ? À Châteauroux, une entreprise a commercialisé pendant plusieurs mois de faux masques "Made in France". Ils étaient en réalité importés de l'étranger. Les masques étaient vendus jusqu'à six fois plus chers. Après un contrôle, l'entreprise a été fermée et le patron a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Ce genre d'escroquerie est rare. Le plus souvent, les marques jouent avec les mots et les couleurs pour vous faire croire que leurs produits sont fabriqués en France. Amandine Hesse fait partie d'un collectif de défense du "Made in France". Son combat est de traquer des entreprises qui fabriquent en réalité à l'étranger. Ce jour-là, une marque de linge de maison attire son attention. Pour mener l'enquête, elle nous emmène dans l'une des boutiques de la marque. L'étiquette "Fabriqué en France" ou "Made in France" est donc aujourd'hui le seul moyen d'être sûr d'acheter français. En caméra discrète, nous interrogeons la vendeuse. Elle est formelle et précise que le tissu vient d'Italie mais l'assemblage est fait en France. Pourtant, sur les étiquettes des produits, rien n'est indiqué. Il n'y a rien d'illégal car en Europe, seuls les produits alimentaires doivent afficher leur origine. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Maloiseaux, A. Tocny