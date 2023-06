Le Grand format : viande végétale, des prix plus abordables ?

C'est un rayon devant lequel vous passez souvent sans vous arrêter, car vous trouvez les prix des viandes végétales trop élevés. Mais d'autres consommateurs ne sont pas de cet avis. Chorizo aux pois chiches, bacon de soja... Certains trouvent que leurs prix sont devenus plus abordables. Est-ce vraiment le cas ? Pour le savoir, nous avons fait une comparaison dans les rayons. Le premier test concerne les nuggets vendus à 2,63 euros. La version végétale reste plus chère, car elle coûte 3,79 euros, soit 1,16 euro de plus. Mais du côté des steaks, une barquette de deux pièces de bœuf est vendue 4,53 euros alors que la version végétale avec du soja coûte 3,94 euros, soit 59 centimes de moins. Pour cause, la viande a augmenté de près de 30 % en un an. Certaines alternatives végétales sont ainsi devenues moins chères. Mais, ce n'est pas tout. Dans les rayons, les produits sont plus nombreux et les prix baissent. Pour Laura Bokobza, experte de la grande distribution, c'est l'effet de la concurrence. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, L. Gorgibus, L. Géry