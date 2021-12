Le grand format : vous aussi, vous pouvez devenir un chef

On retrouve 4 500 futurs cuisiniers et pâtissiers dans l'école Ferrandi, des jeunes et des moins jeunes, un enseignement avec des grands chefs. Le tailleur est obligatoire pour les filles et le costume pour les garçons. Cela fait un siècle que l'école Ferrandi forme les futurs chefs. Nous y avons retrouvé des élèves en bac pro pâtisserie, en plein cours sur le chocolat. Dans cette école d'excellence, dans ce cours, Claude Chiron est le prof. Cet ancien de chez Dalloyau explique que la première valeur, c'est la discipline. L'établissement a des enseignants et des formateurs qualifiés. Et avant tout, il faut bien écouter les consignes et vouloir progresser. Les résultats du travail des élèves, ce sont les parents qui les dégustent. Dans cette école centenaire, en plein centre de Paris se croisent des CAP, des bachelors et des adultes en reconversion. Stéphanie Petit, 52 ans, est en CAP boulangerie. Elle était cheffe de projet dans une entreprise. Aujourd'hui, elle veut racheter un fonds de commerce à Paris. Comme elle, nombreux dans cette école sont en train de changer de vie. On y retrouve aussi des parcours sont à priori éloignés de la cuisine. T F1 | Reportage G. Bellec, J. Clouzeau, E. Bliard.