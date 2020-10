Le grand format : y aura-t-il des ruptures de stock de jouets à Noël ?

Les grandes enseignes de jouet ont le sourire, les petites aussi. Les ventes ont bondi de 20% tous magasins confondus. Certains jouets sont déjà en rupture de stock. En bout de chaîne, les fabricants s'activent pour fournir les magasins. Beaucoup comptent tirer profit de la situation et parient sur un meilleur Noël que l'année dernière, mais rien n'est gagné. Les deux prochains mois seront décisifs pour tout le secteur.