Le grand retour de la pistache dans la Provence

Ils se sont donné rendez-vous dans un champ de La Bastidonne, pour un moment d'histoire. Une petite poignée de volontaires participe à la première récolte à la main de pistaches. Une pointe d'émotion, car il y a cinq ans, Jean-Louis Joseph, agriculteur, a décidé de troquer des hectares d'oliviers pour des pistachiers. Plus de 1 500 plants et le début de longues années à patienter, avant que l'arbre ne donne des fruits à coques. Une maigre récolte de quelques kilos, mais pour lui, c'est une première victoire. Car la pistache n'a pas été cultivée sur le sol français depuis le 19e siècle, pour de multiples raisons. Si cette culture séduit à nouveau en Provence, c'est qu'elle est adaptée au changement climatique. Une filière naissante qui prospère. Aujourd'hui, plus de 400 hectares de pistachiers ont été plantés en France, dont 250 en Provence. Pour le moment, le prix de la pistache française n'est pas encore connu. Tous les professionnels s'accordent à dire qu'elle sera plus chère à l'achat, mais aussi plus savoureuse en bouche. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba