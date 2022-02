Le grand retour des castors dans les Ardennes belges

Partir sur les traces du castor ressemble parfois à une expédition,. Mais rapidement, les premiers indices apparaissent. Des traces de dents sont visibles sur un arbre coupé cette nuit. À quelques kilomètres de là, un barrage spectaculaire sur 20 mètres détourne la rivière, créant une succession de petits bassins. Tout ça est l'œuvre d'une seule famille : les castors ont transformé le paysage pour s'y installer et la technique est bien rodée. "Il consomme l'écorce et il va planter toute une série de branches dans le sens du courant. Puis une fois, il a tout cet amas de branches et bien derrière, il va mettre de la glaise qui va donner l'imperméabilité au barrage". Ces bâtisseurs ne sont pas faciles à voir. Ils ne sortent que le soir et préfèrent être souvent sous l'eau. Patrick en sait quelques choses. Depuis trois ans, il prépare un documentaire. Le réalisateur le sait, il faut être très patient. "Quand on en voit un, forcément, le cœur palpite beaucoup plus. Il faut rester calme, sinon, on rate le coup". Chassé pour sa fourrure, l'animal avait presque disparu au début du XXe siècle. Protégé depuis 1969, la population ne cesse de croître et ils aiment la Belgique. On y dénombre plus de 2 000 castors sur près de 400 sites, avec quelques avantages pour l'environnement. "Le fait de couper les arbres fait rentrer la lumière dans la rivière et ça développe toute la chaîne alimentaire". Les barrages ont aussi un rôle hydrologique. "Toute l'eau, qui est retenue et déviée par les barrages, ne se retrouve pas dans les villages pour contribuer au phénomène d'inondation". Les castors n'ont pas été épargnés par les inondations inédites en Belgique. Trois bébés ont été recueillis dans ce centre de protection de la faune sauvage. Nourris au biberon pendant plusieurs mois, ils sont aujourd'hui en pleine forme et pourront sortir au printemps. "Comme ce sont des animaux qui se nourrissent principalement d'écorces, de bourgeons et de feuilles, on doit attendre le printemps pour qu'ils aient de la nourriture en suffisance". Il ne leur reste plus que quelques semaines pour retourner dans la nature et vivre enfin une vraie vie de castors. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac