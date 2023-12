Le grand réveil des trains de nuit

C'est l'histoire d'un nouveau départ, ou plutôt d'une renaissance, celle d'un mode de transport hier ringard, aujourd'hui tendance. Près d'une décennie après sa suppression, nous avons pris place à bord du premier train de nuit Paris-Berlin. Un embarquement pour une liaison nocturne qui va durer treize heures. Avec le voyage, un groupe d'amis s'offre une seconde jeunesse. Cette nouvelle ligne reprend du service grâce à une compagnie autrichienne. Elle propose trois classes différentes. Voici la plus spartiate : 30 euros pour une place assise, mais qui peut légèrement s'incliner. Ceux qui tiennent à leurs conforts choisiront l'option voiture-lits. Dans ce wagon, le personnel est au petit soin. En quelques secondes, ils transforment votre cabine individuelle en petite chambre d'hôtel, avec un lit et une vraie couette. À partir de 95 euros, vous disposerez même d'un espace, équipé d'une douche, d'un lavabo et de toilettes. Le train de nuit séduit à nouveau, pourtant, il était tombé en désuétude dans les années 2000. Mais désormais, beaucoup y voient une alternative aux TGV ou à l'avion. C'est le cas d'un enseignant qui voyage en classe couchette. La place est à 70 euros, c’est plus cher qu'un vol Paris-Berlin à cette période. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, J. Corbillon, M. Derre