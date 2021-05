Le grand rush de Rungis avant la réouverture des restaurants

Avec une atmosphère de ruche, Rungis a retrouvé ce mardi matin son effervescence des grands jours. La veille de la réouverture des terrasses, les restaurateurs sont de retour. Ils sont heureux de retrouver les produits trop fragiles pour la vente à emporter. Certains, comme Stéphane Milan, chef du restaurant "Le Trévise", ne cachent pas leur plaisir d'être de retour à Rungis. Côté vendeur, on tente de satisfaire la demande et c'est parfois difficile. En plus du Covid il y a eu la grippe aviaire. En conséquence, le canard gras et le poulet des Landes se font rares. Ainsi, il faut trouver autre chose comme du foie gras breton. Le rayon triperie est sans doute celui qui a le plus souffert de la fermeture des restaurants. Certains vendeurs ont dû refaire leurs stocks. C'est le cas de Serge Nadaud de la triperie Nadaud-Delahaye. Il nous explique que certains de ses clients travaillaient en click and collect et cela représentait à peu près trente restaurants par jour. Ce matin, il a dû faire face à plusieurs centaines de commandes.