Le Grau-du-Roi : la guerre aux moustiques est déclarée

Ce produit ne protège pas du soleil, mais des piqûres de moustique. "Ça contrarie les vacances. On ne peut pas aller au marché nocturne ni à la fête foraine, on ne peut rien faire. Dès qu'on sort, on se fait piquer. C'est une invasion de moustiques", déplore une vacancière. Cette famille était dans ce même endroit en 2021 et leurs vacances étaient géniales. Cette année avec les moustiques, elle quittera les lieux deux jours plus tôt. Quant à Lara, elle a déjà une dizaine de piqûres alors qu'elle passe son premier jour de vacances ce mercredi. Au Grau-du-Roi, les insectes se sont multipliés en quelques jours à la suite des orages. Malgré les efforts annuels de la commune, le maire lance un appel à l'aide. Il demande une démoustication d'urgence. Comme traitement, la municipalité attend du produit pulvérisé, principalement par avion aux abords de la commune. En attendant, diffuseurs antimoustiques, bougies à la citronnelle et moustiquaires, ce couple se barricade, alors qu'il devra profiter de ses vacances. La commune espère une mise en place du traitement dès jeudi. Son effet devrait être immédiat. TF1 | Reportage M. Debut, C Gouiffes