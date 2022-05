Le groupement d'employeurs : quels avantages ?

Deux jours par semaine, Éliette Cordonnier travaille dans une biscuiterie bretonne. Le reste du temps, dans une entreprise de coloration de plastique. Elle exerce le même, la même fonction pour les deux entreprises, responsable des ressources humaines. En réalité, Éliette n'est salariée d'aucune de ces deux sociétés. Elle est employée en CDI par ce que l'on appelle un groupement d'employeurs. Une association qui met ses salariés à disposition des entreprises. La société de coloration où elle travaille emploie sept personnes à temps partagé à des postes variés : ressources humaines, mais aussi marketing, ou opérateurs de machine. Leur salaire est versé en fonction des jours travaillés, directement au groupement d'employeurs qui touche au passage une commission. La solution est rentable pour cette petite entreprise spécialiste de la coloration, Elixance. Selon Bruno Legentil, le directeur général, les qualifications d’Éliette sont très spécifiques et coûtent très cher. Ils n'ont pas le temps nécessaire à l'occuper. Le temps partagé suffit pour leurs besoins. Il existe près de 800 groupements d'employeurs en France. Vénétis est l'un des plus importants. Ses 164 salariés interviennent dans des dizaines d'entreprises du Morbihan et de Loire-Atlantique. La demande n'a jamais été aussi forte. D'après Christine Ropers, la vice-présidente, les entreprises font plus appel aux groupements d'employeurs à cause de la tension sur les recrutements. Et le temps partagé leur permet de la flexibilité. Par ailleurs, l'Etat a prévu de soutenir les groupements d'employeurs. En tout, 158 nouveaux projets ont été retenus et devraient bénéficier d'une enveloppe de six millions d'euros. T F1 | Reportage L. Kebdani, S. Hernandez.