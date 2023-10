Le Hamas libère deux otages américaines

Les silhouettes floutées qui font sortir les deux femmes d'un véhicule sont des membres du Hamas. L'image porte le logo du groupe terroriste. Natalie Raanan et sa mère Judith sont filmées face caméra, comme pour montrer qu'elles vont bien, puis sont remises à une représentante de la Croix-Rouge. Libérées après quatorze jours de détention, les deux ex-otages sont ensuite transférées du sud de la bande de Gaza vers Israël, sur la frontière égyptienne. C'est à cet instant que leur famille apprend la nouvelle, énorme soulagement. Celui qui les récupère au point de passage est le responsable israélien en charge des personnes kidnappées et disparues. Après avoir joint leur proche, les deux Américaines ont très vite eu un échange téléphonique avec le président Joe Biden. Enlevées le 7 octobre par le Hamas, avec des dizaines d'autres civils, elles ont subi une détention dont les services de renseignement israéliens veulent connaître désormais tous les détails. Parmi les otages issus de 22 nationalités différentes, une vingtaine sont des mineures. La France compte au moins une ressortissante détenue et six disparus. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, Q. Danjou