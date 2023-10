Le hard-discount à la conquête des centres commerciaux

Ce matin, les clients étaient très nombreux à attendre l'ouverture. C'est la première fois qu'un centre commercial accueille un magasin de hard-discount. En quelques minutes seulement, 300 personnes se sont précipitées dans les allées. "Je pense qu'on va se régaler à traîner dans les allées", réagit une cliente. Mêmes prix, mêmes produits, mêmes promotions que dans n'importe quel autre magasin du groupe, l'enseigne est sûre d'elle, au point de ne pas craindre la concurrence d'un supermarché Auchan situé à seulement quelques pas. Au contraire, elle espère attirer de nouveaux acheteurs. S'installer dans cette galerie marchande n'est pas un choix fait au hasard. Grâce à sa proximité avec un célèbre parc d'attractions, l'endroit attire près de 40 millions de visiteurs par an. Forcément, l'enseigne compte bien en profiter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, et B. Sisco