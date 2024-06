Le haricot de Soissons : graine de champion

La ville de Soissons a réussi l'exploit de remonter le temps et de faire renaître un produit local disparu depuis deux siècles, le haricot de Soissons. C'est un territoire et des producteurs qui veulent profiter de la renommée de leur haricot. Lui, qui a enfin obtenu son IGP. Focus sur la renaissance du plus gros haricot français. Didier attendait cela depuis des années. Il est l’un des 24 producteurs de haricots de Soissons. Pour lui, l’obtention de cette IGP doit donner un élan et permettre d’augmenter la production. Pour augmenter cette production, la filière doit impérativement se moderniser, car pour le moment, tout se fait encore à la main. Grâce à l’IGP, les producteurs vont recevoir des aides des collectivités, de l’argent pour investir dans des machines, comme un trieur optique, ou pour faire appel à des sous-traitants, et diviser par trois le coût de production. Cela permettrait d’attirer d’autres agriculteurs vers cette culture. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Ponsar, N. Mariel