Le Havre : une fusillade entre policiers et dealers

La scène d'une grande violence se déroule à une heure de forte affluence dans le quartier portuaire. Des policiers tirent à plusieurs reprises sur une camionnette qui prend la fuite, c'est du jamais vu. Le port du Havre est l'une des portes d'entrée de la cocaïne en France. Des porte-conteneurs arrivent d'Amérique latine chargés de drogue, et ils y sont récupérés par des narcotrafiquants. Sur les images de la vidéo, l'un des conteneurs est à gauche. Derrière lui, un convoi de véhicules complices. Mais le camion tombe en panne. Alors les narcotrafiquants transfèrent les ballots de cocaïne dans une camionnette. Le conducteur sera rattrapé quelques kilomètres plus loin avec plusieurs centaines kilogrammes de drogue et sera placé en garde à vue. C'est la première fois qu'une intervention se déroule ainsi au Havre. Un cap vient d'être franchi. "J'ai peur pour moi, mes enfants et pour tout le monde", réagit une mère de famille. Aujourd'hui, ni la ville ni la police ni le parquet n'ont souhaité répondre à nos demandes d'interview sur cette affaire. Le trafic est gigantesque, les méthodes sont brutales. 30 enlèvements liés à la revente de cocaïne y ont été commis en trois ans. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire