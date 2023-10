Le jean : la toile qui s'arrache

Peu importe sa forme, sa couleur, nous en avons tous un, un jean, le vêtement le plus porté au monde. Certains se souviennent même de leur premier pantalon. Désormais, toutes les vitrines affichent ces vêtements iconiques. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Mais d'où vient-il ? C'est en fait dans la ville de Nîmes que le tissu servant à fabriquer ces pantalons aurait fait son apparition au Moyen ge, d'où son nom denim. Aujourd'hui, il est essentiellement fabriqué en Turquie ou encore au Maroc. Il y a trois ans, Guillaume Sagot s'est lancé un défi, celui de relancer une industrie dans la ville gardoise, tout en créant sa propre marque de jean. C'est avec l'aide d'Alain Beauchemin, tisseur depuis 40 ans, qu'il y est parvenu. Aujourd'hui, ils peuvent produire plus de 20 000 mètres de denim par an. Chaque année, il en commercialise environ 3 500. Leur prix est de 200 euros chaque. C'est un denim originaire de Nîmes. Mais la forme de ses pantalons, il la doit à un Américain, explication guidée dans un musée nîmois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun