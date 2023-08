Le journaliste Gérard Leclerc décède dans un accident d'avion

Dans l'estuaire de la Loire, au-delà d'une zone marécageuse, les plongeurs de la gendarmerie ont retrouvé ce mercredi matin, trois corps et des débris d'avion. Les recherches se sont poursuivies toute l'après-midi aux abords de la commune de Lavau, protégée par un périmètre de sécurité. Gérard Leclerc, accompagné de deux passagères, pilotait un petit avion de tourisme. Il a décollé hier de l'aérodrome de Loudun (Vienne). Quarante minutes plus tard, l'avion a disparu des radars au lieu d'atterrir comme prévu à la Baule (Loire-Atlantique). Marie-France Queneau, une habitante de Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), l'a vu dévier de sa trajectoire. Pour l'instant, rien ne permet d'expliquer le drame. Gérard Leclerc fréquentait l'aéro-club de Loudun depuis vingt ans et l'un des membres le décrit comme étant un assez bon pilote. Il est le demi-frère du chanteur Julien Leclerc. Hier, il se rendait à Nantes (Loire-Atlantique) à l'un de ses concerts. Son visage était familier des téléspectateurs. Il a été intervieweur pendant trente ans sur le service public de la classe politique. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Gerche, N. Hesse