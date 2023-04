"Des échanges extraordinaires" : les secrets du mystérieux langage des cachalots

Des images de cachalots, vous en avez sûrement déjà vu. Mais les avez-vous entendus ? Petits clics, comme du morse ; couinements, semblables à une porte qui grince ; et des grognements. Certes, François Sarano, océanographe, ne parle pas le cachalot, mais en dix ans d’immersion à leur côté, au large de l’Île Maurice, il est arrivé à donner du sens à leur langage. En l’absence des mâles, partis chassés en eau profonde pendant six à sept ans, les femelles s’organisent surtout pour élever leurs petits. Sur les images, un bébé cachalot tète sa mère, et puis il change de partenaire. Ces grands mammifères marins ont une vie sociale intense, avec des échanges qui ne sont pas toujours utiles. Et cela aussi, c’est une grande découverte. “Leur société est une société solidaire. Et quand je vois les échanges extraordinaires, je me dis que nous avons des leçons à tirer, parce que cette société est paisible”, explique François Sarano. Pour un peu, on les envierait. TF1 | Reportage C. Auberger, N. Mariel