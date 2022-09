Le litre à 1,37 euro : du jamais vu depuis deux ans !

Ylan, Salima et Chakir ont un point commun. Ils ont attendu ce jeudi et la baisse des prix pour faire le plein. Des carburants moins chers grâce à une remise de l’État plus importante depuis ce matin. Désormais, c’est 30 centimes par litre ajoutés à cela le coup de pouce de 20 centimes de Total, et la ristourne atteint 50 centimes. Mais attention, le 1er novembre, ces remises seront moins importantes : 20 centimes de baisse au maximum. Alors, en attendant, vous en profitez. Dans une station service, depuis la matinée, les voitures défilent en continu. Il faut dire que c’était l’une des moins chères des Yvelines. La moins chère de France, elle est à Toulouse. Et cela vaut bien une photo. Même si les différences de prix entre stations, certains ne comprennent pas. Eux aussi attendaient le 1er septembre avec impatience, les professionnels pour qui la voiture ou la camionnette est un outil de travail. Si l’envie vous prenait de profiter de ces prix bas pour faire de la réserve, sachez que vous pouvez. Mais “dans la limite du raisonnable”, précise le ministère des Transports, quelques jerricans, pas plus. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.F. Drouillet, P. Michel