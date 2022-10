Le Maine-et-Loire : paradis des centenaires

Mais pourquoi y a-t-il autant de centenaires à Angers ? Intrigués, nous sommes venus chercher quelque part dans ses rues le secret de la longévité. Le Maine-et-Loire compte 4 300 personnes âgées de plus de 95 ans. Les trois-quarts sont des femmes. Est-ce la douceur angevine ? Vivre longtemps, ce serait donc une histoire de beau temps ? Une personne peut nous répondre. En quelque sorte, c'est une experte. Maria Chéné vient tout juste de célébrer son 100ème anniversaire. Elle déborde d’énergie. Elle ne porte pas de lunettes et nous entend parfaitement. Alors, quelle est l'explication ? Elle évoque le "Guignolet", un élixir à la cerise locale, un peu corsé. Pour un restaurateur, la clé c'est l’assiette. Le programme “bien vieillir” pourrait bien être une autre piste. Depuis trois ans, on développe le sport dans la résidence pour seniors du département. André Michot, bientôt 101 ans, ne rate jamais une séance. Être entouré, bien manger, se forcer à bouger un peu plus, des recettes angevines... Sont finalement applicables partout en France. TF1 | Reportage M. Stiti, B. Lachat