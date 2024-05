Le maire du Barcarès en prison pour soupçon de corruption

Au Barcarès, ils ne sont pas nombreux à oser critiquer ouvertement le maire. Peur ou sentiment d'être redevable ? Les paroles sont toujours très mesurées. Aujourd'hui en détention provisoire, Alain Ferrand est accusé de favoritisme dans l'attribution des chalets du marché de Noël, de prise illégale d'intérêt, de corruption. Mais sur place, beaucoup d'habitants et de commerçants préfèrent fermer les yeux. Une association de lutte contre la corruption a fait plusieurs signalements à la justice. "Ces postes de secours ont fait l'objet d'un appel d'offre. Et ils ont été mis en place avant même que cet appel d'offre ne soit terminé. Ce qui laisse penser qu'on a favorisé une entreprise par rapport à une autre", précise Didier Melmoux, responsable départemental d'Anticor dans les Pyrénées-Orientales. C'était cette même société qui construisait les chalets du village de Noël. La facture des chalets s'élèverait à plus de 10 millions d'euros sur plusieurs années. Un village de Noël connu pour son gigantisme, que défendait le maire lorsque nous l'avions rencontré en décembre dernier. Cette affaire s'ajoute à une vingtaine d'autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso