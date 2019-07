Le Mans : record de température battu avec 40,7°C

Des records de chaleur ont été battus ce mardi 23 juillet dans de nombreuses villes. 40,7°C, la ville du Mans n'est pas habituée à de telles chaleurs. Les habitants sortent le moins possible. Pour ceux qui travaillent sur les chantiers, il a fallu renoncer à certaines tâches. Les plus malins se sont réfugiés dans la cathédrale. À l'intérieur, il fait 15°C de moins qu'à l'extérieur. D'autres Manceaux optent pour les brumisateurs installés pour l'occasion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.