Le masque à l’intérieur, c’est bientôt fini

Dans ce garage, les salariés souhaitent vivement retirer leurs masques sur leur lieu de travail. Obligatoire depuis septembre 2020 dans toutes les entreprises, entrevoit-on la fin prochaine du masque ? Mi-mars, c'est ce qu'envisage le ministre de la Santé si l'épidémie continue de décroître. Cela pourrait aussi concerner les transports. Parmi les voyageurs, certains sont emballés, d'autres sont plus nuancés. Les enfants aussi vont bientôt tomber le masque. Dans les cours de récréation, dès la rentrée des vacances de février, puis en classe mi-mars. Comment les principaux intéressés réagissent-ils ? Et à quand la fin du pass dans les cinémas, dans les musées ou encore dans les restaurants ? Si tous les indicateurs sanitaires passent au vert, le gouvernement pourrait aussi lever cette restriction à la mi-mars. Romain Brard, restaurateur "Le Genty Magre" à Toulouse, est impatient. Le pass pourrait en revanche être maintenu jusqu'en avril dans les lieux plus à risque comme les boîtes de nuit qui rouvrent justement aujourd'hui. T F1 | Reportage C. Bayle, L. Adda