Le masque est-il un obstacle pour faire du sport ?

De nombreuses communes imposent désormais le port du masque, même en plein air, dans les quartiers les plus fréquentés. Il n'y a pas d'exception pour les sportifs. C'est le cas par exemple à Lille. Les joggeurs doivent appliquer la règle et ils semblent rencontrer des difficultés. Certains auraient du mal à respirer, d'autres suent extrêmement. Le masque est-il un obstacle pour faire du sport ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.