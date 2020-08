Le masque transparent a de plus en plus d'adeptes

Certains masques commercialisés sont transparents. Ils permettent de voir le mouvement des lèvres. Son intérêt est évident pour les personnes sourdes et malentendantes. Mais ce produit est en train de toucher un public plus large. Alors, comment ce masque un peu particulier est-il fabriqué ? Et surtout, est-il efficace sur le plan sanitaire ?