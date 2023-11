Le match : fleurs françaises, le bouquet gagnant

Sur les étals, il est difficile de les différencier. Fleurs françaises et fleurs étrangères se disputent le marché. Le match est lancé. Le premier point se joue sur les prix. A variété égale, Nicolas Pavoine, responsable des achats chez le fleuriste René Veyrat, présente le bouquet le moins cher. Ce jour-là, chez lui, c'est la France qui l'emporte. Mais, les prix fluctuent et se tiennent dans un mouchoir de poche, comme l'explique Pascal Mutel, fleuriste, président de l'Union des fleuristes dans le JT de 20H de TF1. Au même moment, aux mêmes saisons et à qualité égale, les prix sont identiques en Hollande et chez nous parce qu'il s'agit d'un marché mondial. Qu'en est-il de la durée de vie des bouquets ? Même lumière, même eau, même température, nous avons testé, côte à cote, un d'origine française et un autre hollandaise. Au bout d'une semaine, le bouquet français a mieux résisté que celui venant des Pays-Bas. Les fleurs françaises marquent à nouveau un point. Quels sont alors leurs secrets ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Pellerin, R. Drouillac, F. Amzel