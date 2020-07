Le mea-culpa d’Emmanuel Macron

Lors de sa première interview du 14-juillet, Emmanuel Macron a multiplié les mea-culpa. C'est un message qu'il souhaitait particulièrement à faire passer aujourd'hui. Si le président de la République en avait déjà dit ces dernières années, au moment des Gilets jaunes en 2018, est-ce que cette fois-ci, ça va changer quelque chose ? Et lui-même, a-t-il vraiment changé ? Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 nous éclaire sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.