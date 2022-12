Le miraculé de Thanksgiving parle

"Je me souviendrai longtemps de ce Thanksgiving", lance James, surnommé "le miraculé de Thanksgiving ". Comment oublier 20 heures passées dans l'eau, à lutter pour sa survie. "Ma plus grande peur, c'était de me noyer. C'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas vivre" Une image prise il y a deux semaines, montrant James dans le golfe du Mexique, à bout de force. Repéré par les garde-côtes, il est retrouvé in extremis par les sauveteurs. Mais comment s'est-il retrouvé là, en pleine mer ? La veille, il était sur un bateau de croisière avec sa sœur. Vers 23 heures, il part aux toilettes et il ne revient pas. Alerté, le personnel fouille le bateau, mais aucune trace de James. L'homme est passé par-dessus bord, mais il n'en a aucun souvenir. Il a repris connaissance une fois dans l'eau. Avait-il un peu trop bu ? "Non", nous affirme-il. Alors a-t-il perdu la mémoire lors de sa chute, l'histoire ne le dira jamais. Mais une chose est sûre pour James, elle s'est bien terminée. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Kiraly