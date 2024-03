Le monde des radioamateurs : sur la même longueur d'onde

Au lever du jour, dans la campagne normande, une antenne cherche un signe de vie. Aux commandes, l'homme qui la dirige tend l'oreille dans le bruit du monde avant de lancer son appel. Il s'appelle F5LIT, car pour avoir l'autorisation d'émettre, il faut une licence. Presque tous les matins, c'est le même rituel. Dans son atelier radio, il tente de joindre son ami Jacques à l'autre bout du monde. Alors, il cherche, affine encore son pointage. Grâce à son antenne de 18 mètres, l'onde radio va rebondir sur les couches de l'atmosphère et parcourir 18 000 kilomètres jusqu'à Jacques. Cela fait sept ans que les deux hommes échangent par radio sans jamais s'être vus, une amitié rendue possible grâce à leur passion commune. Lorsque la magie opère, Emmanuel est capable de prouesses jusque dans l'espace. Sur l'étagère, une photo attire notre attention. En France, ils sont 15 000 à posséder ce savoir-faire et chaque année, 1 500 d'entre eux se portent volontaires pour aider la sécurité civile lors de situations de crise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage B. Hacala, E. Coppo, A. Pocry