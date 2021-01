Le monde tourne la page de 2020

À Wuhan, la ville où est né le Covid-19, il n'y a pas de couvre-feu. Et le confinement appartient au passé. Une foule compacte et entièrement masquée est venue dire adieu à 2020. Des milliers de Chinois ont célébré ensemble les premiers instants de 2021. À l'image d'une année marquée par la pandémie, les mêmes centaines de milliers de masques et la même ambiance de fête ont aussi été retrouvées à Taïwan. Les traditionnels coups de gong japonais sonnent le passage à la nouvelle année au Japon. Des recueillements massifs et masqués ont aussi eu lieu devant les temples bouddhistes du pays. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les premiers pays à quitter 2020. Pour célébrer le passage à 2021, une pluie de feu d'artifices a eu lieu à Sidney. Dans une ville endormie, les rassemblements de masse ont été interdits par le gouvernement australien. À quelques heures du Nouvel An, l'Europe, elle, se prépare à l'après 31. Même s'il n'y a personne dans les rues, les autorités redoutent les conséquences des soirées privées. À Paris, David Guetta fera bouger le réveillon en petit comité des Français. Un concert qui sera diffusé cette nuit sur TF1 pour donner l'illusion d'un Nouvel An presque comme tous les autres à tous les concitoyens.