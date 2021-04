Le Mont Saint-Michel se refait une beauté

Sur le Mont Saint-Michel, 8000 m² de façade sont à rénover. On y retrouve un échafaudage de 21 étages, équivalant à la hauteur de l'arc de triomphe. Des dimensions hors normes pour un monument dont la dernière restauration date du XIXème siècle. Un défi logistique immense pour les équipes qui acheminent le matériel et pour celles qui travaillent sur le chantier. Thomas Velter, directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial du Mont Saint-Michel, nous explique que les travaux étaient urgents sur la toiture puisque les ardoises étaient en fin de vie. Et sur les façades, ils étaient absolument nécessaires. Chaque pierre de la façade à rénover est analysée, nettoyée et remplacée si nécessaire par des pierres de granit. Le chantier avance et peu à peu la façade retrouve une beauté incomparable. Depuis novembre 2020, les ouvriers sont à pied d’œuvre pour offrir une cure de jouvence à la face nord du mont, la moins visible par les touristes. Ils profitent d'un cadre de travail exceptionnel. Et nous avons pu filmer ce chantier supervisé par le centre des monuments nationaux.