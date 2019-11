Le mystère de la marée noire au Brésil

L'une des plus belles plages au monde se trouve au Nord-est du Brésil. Mais depuis plusieurs semaines, la région est souillée par une marée noire catastrophique, dont l'origine reste mystérieuse. Selon le président brésilien Jair Bolsonaro, le pire est encore à venir. Plusieurs enquêtes ont été lancées et suivent la piste d'un pétrolier clandestin, qui aurait fait naufrage au large. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.