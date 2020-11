Le mystère des forteresses du Queyras

Vincent Pelletier est le gardien des pierres, la mémoire des soldats et des villageois qui ont habité Mont-Dauphin, place forte imaginée par un ingénieur militaire de génie fin XVIIe siècle, Vauban. Même sans visiteur, le guide continue ses rondes. Il surveille la santé de chaque paroi, ces murs qui abritent sa famille depuis trois générations. Avec son église et ses commerces, Mont-Dauphin a justement été pensé pour ne jamais se vider. Ainsi, même depuis le départ des derniers soldats en 1986, les casernes restent vivantes. Éric Randu de la fromagerie de Montbardon leur a confié une seconde mission. Depuis deux mois, il affine ses fromages dans les souterrains des fortifications. En traversant le Queyras, d'autres édifices attirent notre regard. Les fortifications de Briançon, le Pont d'Asfeld, tous portent la signature de Vauban. Le long de cette frontière sud-est de la France, l'ingénieur militaire est partout. Même sur un château médiéval né 500 ans avant lui. En 1692, les troupes du duché de Savoie décident de mener une attaque contre la France. Une troupe réussit à investir très aisément la vallée du Guil. Louis XIV se rend alors compte que son pays est fragile et envoie Vauban en mission pour dresser la défense de la frontière.