Le mystère des villages en circulade

Entre l'Aude et l'Hérault, on compte près d'une centaine de villages circulaires. Au XIe siècle, les habitations entouraient toujours une église. Un siècle plus tard, les villages se construisaient autour de châteaux. Des plans d'urbanisme qui auraient été imposés par des seigneurs locaux. Mais les historiens estiment que cette théorie est incohérente. Le relief serait à l'origine de ces formes arrondies.