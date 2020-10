Le mystère ésotérique de la tour de Sintra au Portugal

C'est un mystère enfoui quelque part dans la forêt de Sintra depuis 1898. Certains parlent d'un puits qui n'apparaît sur aucune carte. S'en approcher, c'est poursuivre une quête initiatique. Un gouffre façonné par l'érosion a permis d'ériger ce chef-d'oeuvre depuis les entrailles jusqu'à la surface de la terre. Il y a neuf niveaux, de l'obscurité totale vers la lumière. Il n'existe presque aucune trace écrite pour élucider le mystère. C'est pourquoi sans doute ces escaliers sombres et humides inspirent les théories les plus mystiques. Cette atmosphère est née de l'imagination de deux hommes : António Carvalho Monteiro, l'une des plus grandes fortunes portugaises du XIXe siècle et Luigi Manini, un excentrique architecte italien, mais aussi un scénographe. Tous les deux sont réunis par un lien secret, la franc-maçonnerie. Leur philosophie se reflète partout. Autour du puits, un domaine de quatre hectares, cachés sous une luxuriante végétation entièrement consacré aux rites ésotériques, reconnaissable à une rose des vents ornés d'une croix de chevalier chrétien.