Le nettoyage après les inondations à Chablis

Des plaques de bitume fissurées, soulevées par la pression du courant, sur une centaine de mètres. La route est en morceaux. Des ponts de terre et du béton ont été arrachés par la rivière. Le mardi 12 mars, l'eau a tout recouvert sur son passage, submergeant une partie de Chablis. Christian, victime des inondations et habitant de Chablis, a passé une partie de la nuit et de la journée à pomper l'eau de sa cave. Ce mercredi matin, le niveau de Serein a baissé, mais sa cave est encore sous 70 centimètres d'eau. L'intérieur de sa maison a été épargné, mais pas le garage. Thomas Labille, viticulteur, dont le domaine était sous les eaux hier, est lui aussi, en plein nettoyage. Toute son équipe est mise à contribution dans les 1 300 mètres carrés du Domaine du Chardonnay. Il leur faudra deux bonnes journées pour tout nettoyer, comme l'explique une viticultrice du Domaine, Sonia Manteau-Boileau. Pour toute la ville en revanche, il faudra jusqu'à deux mois pour venir à bout du nettoyage et de l'ensemble des travaux. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin, P. Atemenou