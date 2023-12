Le Noël gagnant des magasins d'usine

Des mains chargées de paquets de grandes marques de sports, de prêts-à-porter, d'alimentation, des cosmétiques, ces clients n'ont pourtant pas payé les articles aux prix forts. C'est tout le concept des centres commerciaux outlet, dit "d'usine", en français. Pas de nouveautés dans les boutiques, mais des produits de surstocks à des prix très inférieurs à ceux du commerce traditionnel, avec des réductions jusqu'à moins 70%. Ines, a pu se faire plaisir, en s'achetant un sac, une veste... Elle a trois articles de marque pour le prix d'un seul manteau dans une boutique traditionnelle. Le dernier week-end avant Noël, la fréquentation est multipliée par trois. Chanel Zakaria, attachée de clientèle chez "One Nation Paris", enchaîne les papiers cadeau depuis le début de la journée de ce 16 décembre. Des sites outlet , il en existe une vingtaine en France. Leur chiffre d'affaires enregistre une croissance de dix à 15%, par rapport à l'année dernière. La Outlet ne connaît pas la crise, les listes de Noël risquent d'être finalement un peu plus longues cette année 2023. TF1 | Reportage C: Abel, F. Maillard