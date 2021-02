Le nom de la ville de Vendôme vendu à LVMH : qu’en pensent les habitants ?

Vendôme dans le Loir-et-Cher, 17 000 habitants. Quelques lettres vendues 10 000 euros par la mairie au groupe Louis Vuitton. Le groupe de luxe a acheté l'usage du nom Vendôme pour pouvoir l'apposer sur ses bijoux. Un clin d'œil à la célèbre place parisienne, temple de la joaillerie. Un droit d'exploitation à vie pour 10 000 euros, jugés dérisoire par certains, le maire se défend. "On peut décemment penser que ça vaut plus. Je rappelle qu'on cible un secteur très particulier" explique Laurent Brillard, maire UDI de Vendôme. En contrepartie aussi des centaines d'emplois. Le groupe de luxe a installé à Vendôme un atelier en septembre et une seconde usine est en construction. Vendre l'usage de son nom, d'autres communes en régions l'ont fait pour remplir leur caisse : tee-shirts pour Paris ou Saint-Tropez, ou plus insolite, Montcuq pour un jeu de société. Deauville aussi est devenue une marque. Les habitants sont partagés. Chaque année, la municipalité noue une cinquantaine de contrats avec des marques. Entre 1 000 et 30 000 euros de recette par contrat. Contrôler sa marque et son image est un enjeu crucial pour les villes, peu importe leur taille. Cela peut rapporter gros. Pour chaque produit vendu avec la marque Côte d'Azur, la région touche 10%. Paris, elle, explose les compteurs. Depuis la création de sa marque, la ville a empoché 12 millions d'euros.