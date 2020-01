Le nouveau virus découvert en Chine pose question

Ce virus ressemble à 80% au SRAS qui avait fait 770 morts dans le monde entre 2002 et 2003, mais il est à priori moins mortel et moins contagieux. Il se propage par des postillons ou des éternuements, en passant par les voies respiratoires. Sont à risque les personnes qui rentrent de Chine et souffrent d'une forte fièvre, de toux, voire d'une pneumonie. Des soucis gastriques peuvent aussi alerter. Pour l'instant, il n'existe aucun traitement et encore moins de vaccins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.