Le pactole des comptes bancaires inactifs

Ce site internet peut vous permettre de récupérer de l'argent qui vous appartient sans que vous ne le sachiez. Son adresse ciclade.caissedesdepots.fr. Grâce à lui, 300 000 personnes ont reçu en moyenne 2 500 euros. Et nous sommes trop peu à être au courant. La démarche sur Internet est simple. Vous entrez vos noms, prénoms, date de naissance et vous lancez la recherche. Malheureusement, comme au lot, ça ne marche pas à tous les coups. Depuis cinq ans, 684 millions d'euros ont été reversés à des particuliers qui ont réalisé ces démarches. Des comptes provenant de comptes bancaires, d'assurance-vie et d'épargne salariale oubliés. Si vous avez oublié l'existence d'un compte, voilà la règle. Chaque année pendant dix ans, votre banque doit vous prévenir par courrier. Ensuite, cet argent est transféré à la Caisse des Dépôts qui le garde pendant 20 ans. Vous pouvez encore les réclamer, mais après, c'est trop tard. Il fini dans les caisses de l’État. "En 2022, nous avons restitué 134 millions d'euros pour près de 73 000 bénéficiaires. Souvent, ce sont des Livrets A ouvert par les parents, les grands-parents à la naissance de leurs enfants qui ont été oubliés", explique Laetitia Dordain, directrice du département consignations et dépôts spécialisés à la Banque des Territoires (CDC). Le délai de paiement est de trois mois. Un système qui se veut rapide et simple. Encore faut-il accepter de passer du temps devant un ordinateur. Au final, chaque année, environ 60 millions d'euros définitivement non-réclamés qui terminent dans les caisses de l’État. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Couturon, G. Aguerre