Le panier de 20H : des courses toujours plus chères ?

L'inflation, cette invitée surprise qui s'est immiscée dans votre ticket de caisse cette année. Nous avons décidé de suivre cette hausse au centime près, en composant notre panier de courses. Quinze produits dont nous suivrons l'évolution du prix tout au long de cette année. Quels articles choisir ? Vous nous avez aidés. Il y a d'abord ce que vous achetez chaque semaine et sur lequel l'inflation sur un an sera visible immédiatement. À part les produits de première nécessité comme le lait, le beurre, le café, etc. Nous y avons également ajouté un peu de produits d'épicerie, du sucre, des pâtes, surtout. Rien que ce paquet a pris 22 centimes en un an. Et pour que nos courses soient un peu équilibrées, ajoutons des pommes et des carottes, leur prix a aussi flambé, mais il se met tout juste à baisser ces derniers temps. Enfin, pas de panier sans produit d'hygiène, dentifrice, gel de douche, ils ont été jusque-là épargnés par l'inflation. Comment évolueront ces prix ces prochains mois ? À quoi s'attendre ? "En 2023, les prix vont continuer d'augmenter parce que les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs sont en cours en ce moment. Ces discussions prennent fin au mois de février, donc au mois de mars, on va avoir des nouveaux tarifs qui vont arriver dans les magasins ..." affirma Emily Meyer. Nous le vérifierons, rendez vous dans un mois, même panier, même supermarché. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Verron